Стали известны победители конкурса молодежных грантов в Псковской области

В рамках программы молодёжного инициативного бюджетирования финансовую поддержку получат 11 проектов из девяти муниципальных образований Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики региона.

В числен победивших инициатив: обустройство молодёжного коворкинг-центра «Своя среда» в Новоржевском округе (370 тысяч рублей), организация «Пространства Первых» в Гдовском МО (341 780 рублей), запуск клубного объединения «Техномир» для молодых людей в Дедовичском МО (500 тысяч рублей). В Порховском районе поддержаны сразу две заявки — проект открытого кинопоказа «Стрит-синема» и создание мерча для патриотического отряда «Миротворцы» (500 тысяч и 298 220 рублей соответственно).

Также в списке победителей: творческий проект «Струна жизни» в Печорском округе (495 тысяч рублей), два коворкинга в Опочецком районе — «Созвездие» и студенческий «Вместе» (по 500 тысяч рублей каждый), восстановление творческой площадки в поселковом парке Локнянского округа (495 тысяч рублей), добровольческий проект «Творцы добрых дел» в Усвятском округе и инициатива «Связь поколений: вклад в будущее» в Псковском округе (оба получили по 500 тысяч рублей).



