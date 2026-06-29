Более 100 специалистов собрал заезд «Воспитание» «Истоки. Школа» в Печорах

28 июня в Печорах стартовал заезд «Воспитание» Всероссийского проекта «Истоки. Школа», сообщили «Псковской правде» организаторы.
28 июня в Печорах стартовал заезд «Воспитание» Всероссийского проекта «Истоки. Школа», сообщили «Псковской правде» организаторы.
Участниками мероприятия стали более 100 молодых российских специалистов: педагогов, наставников и специалистов по работе с детьми.
В рамках мероприятия они обсудят развитие подрастающего поколения в комплексной концепции «Ум. Сердце. Воля». Участники разберут реальные профессиональные ситуации. Они обмениваются опытом, знакомятся с духовными традициями.
Заезд «Воспитание» продлится пять дней. На торжественном открытии с приветственным словом выступили министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования Псковской области Александр Сорокин, автор гимна «Движения Первых» Михаил Громов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
«Впереди – встречи со звёздами педагогики, тренинги и открытые дискуссии, где столкновение разных взглядов рождает новые, прорывные решения. И всё это – в уникальном месте, у истоков русской культуры», – сказали организаторы.