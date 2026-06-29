Более 100 специалистов собрал заезд «Воспитание» «Истоки. Школа» в Печорах

Участниками мероприятия стали более 100 молодых российских специалистов: педагогов, наставников и специалистов по работе с детьми.

В рамках мероприятия они обсудят развитие подрастающего поколения в комплексной концепции «Ум. Сердце. Воля». Участники разберут реальные профессиональные ситуации. Они обмениваются опытом, знакомятся с духовными традициями.

Заезд «Воспитание» продлится пять дней. На торжественном открытии с приветственным словом выступили министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования Псковской области Александр Сорокин, автор гимна «Движения Первых» Михаил Громов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

«Впереди – встречи со звёздами педагогики, тренинги и открытые дискуссии, где столкновение разных взглядов рождает новые, прорывные решения. И всё это – в уникальном месте, у истоков русской культуры», – сказали организаторы.