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Общество

Туристам предлагают заселяться в отели через МАХ в Псковской области

29 июня 2026 года, 12:36

Возможность заселения через мессенджер МАХ с использованием цифрового ID внедрили несколько санаториев, гостиниц и туркомплексов Псковской области. Об этом сообщили в министерстве туризма региона.

Туристам предлагают заселяться в отели через МАХ в Псковской области

Фото: ПАИ

В пресс-службе отметили, что новая система позволит сократить время оформления при заезде, а также упростить процедуру регистрация гостей.

Цифровая регистрация доступна в учреждении отдыха и оздоровления «Алоль», отеле «Черёхин», спортивно-туристическом комплексе «Раздолье», центре загородного отдыха «Лукоморье», санатории «Хилово», гостиницах «Ольгинская» и «Октябрьская».

Цифровой ID поможет туристам быстро пройти процедуру заселения.

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