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Общество

Псковички завоевали призовые места на Первенстве России по спортивной борьбе

29 июня 2026 года, 11:23

Воспитанницы псковской спортивной школы «Лидер» завоевали медали на Первенстве России по спортивной борьбе (грэпплинг). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Псковички завоевали призовые места на Первенстве России по спортивной борьбе

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Анастасия Ребезова взяла две золотые медали – в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг‑ги», а Варвара Родихина стала обладательницей двух бронзовых наград в тех же категориях.

Турнир проходил 25 по 26 июня. Его участниками стали 1500 спортсменов из 63 регионов страны.

Псковички завоевали призовые места на Первенстве России по спортивной борьбе

Фото: пресс-служба администрации Пскова

«От всей души поздравляем Анастасию, Варвару и их наставников! Желаем не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и радовать новыми победами!» – отметили в администрации. 

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