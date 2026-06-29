Псковички завоевали призовые места на Первенстве России по спортивной борьбе

Воспитанницы псковской спортивной школы «Лидер» завоевали медали на Первенстве России по спортивной борьбе (грэпплинг). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Анастасия Ребезова взяла две золотые медали – в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг‑ги», а Варвара Родихина стала обладательницей двух бронзовых наград в тех же категориях.

Турнир проходил 25 по 26 июня. Его участниками стали 1500 спортсменов из 63 регионов страны.