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Общество

Операции по восстановлению крестообразной связки коленного сустава будут проводить в Псковской области

29 июня 2026 года, 11:13

Операции по восстановлению крестообразной связки коленного сустава будут проводить в Псковской детской областной клинической больнице.

Операции по восстановлению крестообразной связки коленного сустава будут проводить в Псковской области
Операция считается одной из самых сложных и высокотехнологичных
Фото: «Псковская правда»

Операция относится к сложным и высокотехнологичным. Она требует не только профессиональных навыков, но и специального оборудования – артроскопических стоек, шейверных систем, холодно-плазменной коблации.

Операция в среднем длится час-полтора. Период реабилитации – от шести до девяти месяцев.

Проводить операции будет травматолог-ортопед Виктор Быков. Врач имеет более 40 лет хирургического опыта и опыт работы в федеральных центрах. Специалист будет приезжать в Псков не только с целью консультации, но и для проведения хирургических вмешательств. 

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