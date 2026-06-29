Операции по восстановлению крестообразной связки коленного сустава будут проводить в Псковской области

Операции по восстановлению крестообразной связки коленного сустава будут проводить в Псковской детской областной клинической больнице.

Операция относится к сложным и высокотехнологичным. Она требует не только профессиональных навыков, но и специального оборудования – артроскопических стоек, шейверных систем, холодно-плазменной коблации.

Операция в среднем длится час-полтора. Период реабилитации – от шести до девяти месяцев.

Проводить операции будет травматолог-ортопед Виктор Быков. Врач имеет более 40 лет хирургического опыта и опыт работы в федеральных центрах. Специалист будет приезжать в Псков не только с целью консультации, но и для проведения хирургических вмешательств.