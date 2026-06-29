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Общество

Два человека погибли в ДТП за неделю в Псковской области

29 июня 2026 года, 10:51

С 22 по 28 июня в Псковской области в результате ДТП погибли два человека. Еще 13 пострадали. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции УМВД России.

Два человека погибли в ДТП за неделю в Псковской области

Фото: Псковская сводка ПАИ

За неделю сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 14 ДТП и пресекли 1 037 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Также правоохранители задержали 32 пьяных водителя. Троих задержали уже не в первый раз.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям! Берегите свою жизнь, а также жизнь и здоровье окружающих!» – отметили в Госавтоинспекции.

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