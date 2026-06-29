Борис Елкин на съезде ЕР: Для нас важно, чтобы голос Псковской земли был услышан

Делегация Псковской области побывала на XXIII съезде партии «Единая Россия», сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

«Россия может быть только сильной, самостоятельной державой. Или не будет никакой России», – заявил в рамках мероприятия президент Владимир Путин.

Борис Елкин отметил, что, как делегат от региона, видит результаты проводящейся работы.

«Миссия «Единой России» – служение народу и Родине, отстаивание ценностей гражданской солидарности, взаимовыручки, подлинного народного единства. В нынешнее непростое время мы должны консолидировать силы на достижение общей цели – победы», – сказал глава Пскова.