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Общество

Борис Елкин на съезде ЕР: Для нас важно, чтобы голос Псковской земли был услышан

29 июня 2026 года, 10:33

Делегация Псковской области побывала на XXIII съезде партии «Единая Россия», сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

Борис Елкин на съезде ЕР: Для нас важно, чтобы голос Псковской земли был услышан

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

«Россия может быть только сильной, самостоятельной державой. Или не будет никакой России», – заявил в рамках мероприятия президент Владимир Путин.

Борис Елкин отметил, что, как делегат от региона, видит результаты проводящейся работы.

«Миссия «Единой России» – служение народу и Родине, отстаивание ценностей гражданской солидарности, взаимовыручки, подлинного народного единства. В нынешнее непростое время мы должны консолидировать силы на достижение общей цели – победы», – сказал глава Пскова.

Борис Елкин на съезде ЕР: Для нас важно, чтобы голос Псковской земли был услышан

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

На съезде утвердили список кандидатов в Госдуму, напомнил он.

«Для нас важно, чтобы голос Псковской земли был услышан, а городские инициативы нашли отражение в общих решениях», – заключил Борис Елкин. 

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