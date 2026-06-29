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Общество

70-летний пенсионер сутки просидел в семиметровом колодце в лесу в Псковской области

29 июня 2026 года, 09:22

Мужчина сутки просидел в семиметровом колодце в лесу недалеко от Печор. Об этом пишет ПАИ со ссылкой на начальника караула пожарной части № 23 в Печорах Романа Батова.

70-летний пенсионер сутки просидел в семиметровом колодце в лесу в Псковской области

ПАИ

Пенсионер пошёл в лес, но по дороге он провалился в шахту в безлюдном месте.

Мужчина отметил, что выбраться из колодца самостоятельно было нельзя, поэтому он уже не надеялся на спасение.

Спустя сутки мужчину случайно нашли две женщины, которые отправились за грибами. Услышав их голоса, узник колодца стал звать на помощь. Женщины не сразу поняли, откуда идет звук. Найдя пенсионера, женщины вызвали пожарную команду, которая с помощью верёвки помогла мужчине выбраться.

Пострадавшего доставили к машине скорой помощи, которая не смогла проехать из-за зарослей. 

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