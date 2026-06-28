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Общество

13,5 тонны колбасы развернули на границе в Псковской области

28 июня 2026 года, 11:18

В Псковскую область не пропустили крупную партию копчёных и сыровяленых колбас весом 13,5 тонны. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Проверка груза прошла на автомобильном пункте пропуска «Убылинка». В ходе ветеринарного контроля специалисты выявили расхождение в датах изготовления продукции: в ветеринарном сертификате и на потребительской упаковке указана дата 26 мая 2026 года, тогда как на транспортной упаковке значится 26 мая 2027 года. Страной происхождения продукции является Сан-Марино.

13,5 тонны колбасы развернули на границе в Псковской области

фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Из-за выявленных несоответствий ввоз партии на территорию Евразийского экономического союза был запрещён. Инспекторы оформили акт о возврате, после чего груз направили обратно на сопредельную территорию.

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