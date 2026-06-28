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Экономика / Работа

В Псковской области ярмарка трудоустройства собрала более 2,5 тысяч соискателей

28 июня 2026 года, 18:37

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошёл в Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе правительства Псковской области, в мероприятии приняли участие около 2,5 тысяч соискателей, было представлено около 4,1 тысячи вакансий от 172 работодателей.

Главной площадкой в ​ Пскове стало пространство, оформленное в формате выездного кадрового центра. Для посетителей работали интерактивные зоны: арт-объект о трудовых династиях, фотовыставка «Лучший по профессии», а также экспозиция, приуроченная к 35-летию службы занятости.

В Псковской области ярмарка трудоустройства собрала более 2,5 тысяч соискателей

фото пресс-службы правительства Псковской области

В рамках ярмарки были организованы профтуры на предприятиях региона. Студенты учреждений СПО посетили заводы холодильного оборудования «Элементум», где познакомились с производственными цехами, лабораториями контроля качества и полным циклом производства продукции.

Активные мероприятия прошли и в муниципалитетах. Площадки работали в Великих Луках, Острове, Порхове, Невеле, Печорах и других городах. Здесь состоялись встречи с работодателями, профориентационные программы для школьников и студентов, а также консультации по вопросам трудоустройства и смены профессии.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится в Псковской области с 2023 года в рамках национального проекта «Кадры» при поддержке регионального министерства по труду и занятости и Областного центра занятости населения.

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