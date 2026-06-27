Пешеходный подвесной мост отремонтируют в Опочке

Инициативный проект «Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Великую от улицы Береговой до улицы Медицинской в городе Опочке» стал победителем регионального конкурсного отбора. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Ремонтом моста будет заниматься подрядчик ООО «Спецтехсервис». В рамках проекта запланирована замена стальных тросов и металлических ограждений, деревянных конструкций (на спуск и подъём), а также обработка деревянных поверхностей антисептиком и покраска металлических конструкций.