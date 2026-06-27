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Общество

Пешеходный подвесной мост отремонтируют в Опочке

27 июня 2026 года, 18:40

Инициативный проект «Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Великую от улицы Береговой до улицы Медицинской в городе Опочке» стал победителем регионального конкурсного отбора. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Пешеходный подвесной мост отремонтируют в Опочке

Фото: Юрий Ильин

Ремонтом моста будет заниматься подрядчик ООО «Спецтехсервис». В рамках проекта запланирована замена стальных тросов и металлических ограждений, деревянных конструкций (на спуск и подъём), а также обработка деревянных поверхностей антисептиком и покраска металлических конструкций.

Пешеходный подвесной мост отремонтируют в Опочке

Фото: Юрий Ильин

В период ремонтных работ мост будет закрыт для пешеходов. О дате перекрытия и начала ремонтных работ сообщат дополнительно, отметил Юрий Ильин. 

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