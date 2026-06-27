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Общество

Участник «Героев земли Псковской» Михаил Каратыш награжден медалью

27 июня 2026 года, 10:11

Участник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», ветеран СВО Михаил Каратыш награжден медалью «Участнику специальной военной операции». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Участник «Героев земли Псковской» Михаил Каратыш награжден медалью

Фото: Михаил Каратыш

Оказалось, что в феврале 2024 года он был награжден медалью и только спустя 2,5 года медаль пришла в военкомат. «Мы с ней размянулись ровно на месяц. Ровно через месяц начнутся тяжёлые бои в приграничье, оборона Сподорюшино, тяжёлое ранение и долгое лечение, как следствие – увольнение из армии. Но медаль всё равно меня нашла», – рассказал Михаил Каратыш.

Участник «Героев земли Псковской» Михаил Каратыш награжден медалью

Фото: Михаил Каратыш

Он отметил, что для него это ценная награда. «Пройдёт время и мои внуки и правнуки будут так же рассматривать мои награды, как в своё время я рассматривал их у своего дедушки – ветерана Великой Отечественной войны. И без лишних слов, прочитав надпись на медали, будут понимать, что дедушка их был участником СВО и сражался за свой народ и Отечество», – заключил Михаил Каратыш.

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