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Общество

Лучшим в России оператором FPV-дрона стал школьник из Пскова

26 июня 2026 года, 17:24

Лучшим в России оператором FPV-дрона стал школьник из Пскова. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

Лучшим в России оператором FPV-дрона стал школьник из Пскова

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, девятиклассник гимназии №28 Иван Калица взял золото на розыгрыше Кубка заместителя министра обороны РФ по армейской высокоточной стрельбе.

Состязания проходили в Москве. «Иван достойно представил Псковскую область на розыгрыше Кубка заместителя министра обороны РФ по армейской высокоточной стрельбе в Москве», – обратил свое внимание Борис Елкин.

Глава Пскова уточнил, что победа – результат целеустремленности школьника и его серьезной подготовки. Иван Калица завоевал золотую медаль всероссийского уровня в технологичной и сложной дисциплине «Виртуальное управление FPV-дроном».

Успех псковича также говорит о его настойчивости и спортивном характере.

«Это серьёзное достижение, которое говорит о целеустремлённости, отличной подготовке и настоящем спортивном характере юноши», – подчеркнул Борис Елкин, поздравил девятиклассника с победой и пожелал ему новых достижений и успехов.

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