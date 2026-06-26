Партию минеральной воды отправили псковские профсоюзы и санаторий «Хилово» бойцам в зону СВО

Две тонны минеральной воды передал Псковский областной совет профессиональных союзов и профсоюзный санаторий «Хилово» в зону проведения специальной военной операции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Профсоюзный актив, работники здравниц и неравнодушные жители региона регулярно передают бойцам технику, медикаменты, теплые вещи, продукты питания и предметы первой необходимости, оперативно реагируя на запросы с передовой, отметили в пресс-службе.

Очередная партия груза - две тонны воды - уже отправилась к месту назначения. «Чистая питьевая вода всегда остается одной из главных потребностей в полевых условиях, и профсоюзные здравницы активно задействуют свои ресурсы для обеспечения комфорта и здоровья военнослужащих», - подчеркнули в облсовпрофе.

«Поддержка наших воинов - это наш священный долг и абсолютный приоритет. Сегодня ребята на передовой с оружием в руках защищают будущее нашей страны, безопасность наших семей. А мы здесь, на своих рабочих местах, обязаны сделать всё возможное, чтобы они ежеминутно чувствовали нашу заботу, тепло родного дома и крепкое профсоюзное плечо», - сказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

По его словам, передача минеральной воды - это продолжение той системной работы, которую облсовпроф ведет с самых первых дней специальной военной операции. «Профсоюзы всегда славились своим единством и солидарностью. Мы своих не бросаем и будем продолжать оказывать всестороннюю помощь фронту столько, сколько потребуется», - отметил лидер объединения.