Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Партию минеральной воды отправили псковские профсоюзы и санаторий «Хилово» бойцам в зону СВО

26 июня 2026 года, 16:44

Две тонны минеральной воды передал Псковский областной совет профессиональных союзов и профсоюзный санаторий «Хилово» в зону проведения специальной военной операции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Партию минеральной воды отправили псковские профсоюзы и санаторий «Хилово» бойцам в зону СВО

Фото Псковского облсовпрофа

Профсоюзный актив, работники здравниц и неравнодушные жители региона регулярно передают бойцам технику, медикаменты, теплые вещи, продукты питания и предметы первой необходимости, оперативно реагируя на запросы с передовой, отметили в пресс-службе.

Очередная партия груза - две тонны воды - уже отправилась к месту назначения. «Чистая питьевая вода всегда остается одной из главных потребностей в полевых условиях, и профсоюзные здравницы активно задействуют свои ресурсы для обеспечения комфорта и здоровья военнослужащих», - подчеркнули в облсовпрофе.

«Поддержка наших воинов - это наш священный долг и абсолютный приоритет. Сегодня ребята на передовой с оружием в руках защищают будущее нашей страны, безопасность наших семей. А мы здесь, на своих рабочих местах, обязаны сделать всё возможное, чтобы они ежеминутно чувствовали нашу заботу, тепло родного дома и крепкое профсоюзное плечо», - сказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

По его словам, передача минеральной воды - это продолжение той системной работы, которую облсовпроф ведет с самых первых дней специальной военной операции. «Профсоюзы всегда славились своим единством и солидарностью. Мы своих не бросаем и будем продолжать оказывать всестороннюю помощь фронту столько, сколько потребуется», - отметил лидер объединения.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами