С 1 сентября в псковских школах появятся новые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов

С 1 сентября во всех школах Псковской области появятся новые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов. Их в ходе XIV Петербургского международного юридического форума представил Министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщили «Псковской правде» в региональном министерстве образования.

По словам Сергея Кравцова, в школе закалывается правовое сознание. Предмет «Обществознание» в этом играет ключевую роль. По новым учебникам с 1 сентября будут учиться девятиклассники и одиннадцатиклассники всех российских школ.

«Раньше обществознание носило абстрактный характер, сейчас это прикладной, очень выверенный курс. Мы вернулись к традициям системы образования, по инициативе учителей мы приняли решение, что обществознание будет изучаться с 9-го по 11-й класс, как это уже было ранее», – подчеркнул министр просвещения России.

Он в том числе уточнил, что учебник по обществознанию стал интересным и практико-ориентированным, прошел апробацию и обсуждение с педагогическим сообществом. Для 11-х классов учебник введут в программу с 1 сентября 2027 года.

Ранее на обществознания с шестого по одиннадцатый классы отводилось 272 часа.

Теперь же в девятом классе останется лишь 34 часа, в старшей школе – 102 часа. Освободившееся время, в частности, передадут на изучение истории России.