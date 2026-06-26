К 1 августа планируют завершить ремонт улицы Вокзальной в Пскове. Ход ремонт в рамках выезда 26 июня осмотрел губернатор Михаил Ведерников, пишет ПАИ.
К 1 августа планируют завершить ремонт улицы Вокзальной в Пскове. Ход ремонт в рамках выезда 26 июня осмотрел губернатор Михаил Ведерников, пишет ПАИ.
Подрядчик ремонтирует участок Вокзальной от улицы 128-й Стрелковой Дивизии до дома №38 на улице Вокзальной и от улицы Бастионной до улицы Льва Толстого.
Большую часть работ на дорожном объекте уже выполнили.
Впереди у дорожников– укладка верхнего слоя асфальта на проезжей части, установка остановок и ограждений, нанесение разметки. Свою часть на данном участке в том числе должен провести и «Горводоканал». Завершить ремонт планируют к 1 августа.