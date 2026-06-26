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Общество

К 1 августа планируют завершить ремонт улицы Вокзальной в Пскове

26 июня 2026 года, 16:31

К 1 августа планируют завершить ремонт улицы Вокзальной в Пскове. Ход ремонт в рамках выезда 26 июня осмотрел губернатор Михаил Ведерников, пишет ПАИ.

К 1 августа планируют завершить ремонт улицы Вокзальной в Пскове

Фото: ПАИ

Подрядчик ремонтирует участок Вокзальной от улицы 128-й Стрелковой Дивизии до дома №38 на улице Вокзальной и от улицы Бастионной до улицы Льва Толстого.

Большую часть работ на дорожном объекте уже выполнили.

К 1 августа планируют завершить ремонт улицы Вокзальной в Пскове

Фото: ПАИ

Впереди у дорожников– укладка верхнего слоя асфальта на проезжей части, установка остановок и ограждений, нанесение разметки. Свою часть на данном участке в том числе должен провести и «Горводоканал». Завершить ремонт планируют к 1 августа.

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