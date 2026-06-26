К 1 августа планируют завершить ремонт улицы Вокзальной в Пскове. Ход ремонт в рамках выезда 26 июня осмотрел губернатор Михаил Ведерников, пишет ПАИ.



Подрядчик ремонтирует участок Вокзальной от улицы 128-й Стрелковой Дивизии до дома №38 на улице Вокзальной и от улицы Бастионной до улицы Льва Толстого. Большую часть работ на дорожном объекте уже выполнили.