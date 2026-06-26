Столбушинский скит посетил актер Михаил Пореченков

Столбушинский скит Свято-Успенского Святогорского монастыря посетил российский актер театра, кино и телевидения Михаил Пореченков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Михаил Пореченков приехал в скит, чтобы почтить память своего отца, который упокоен на территории обители. В Великолукской епархии отметили, в этот день паломничество в скит совершили реабилитируемые из нарко- и алкозависимых при храме Преподобного Серафима Вырицкого в деревне Пошитни, где встретили актера.

Помимо участия в литургии и экскурсии по святыням Столбушино, реабилитируемые смогли пообщаться с Михаилом Пореченковым и получить духовную поддержку.