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Общество

Столбушинский скит посетил актер Михаил Пореченков

26 июня 2026 года, 16:23

Столбушинский скит Свято-Успенского Святогорского монастыря посетил российский актер театра, кино и телевидения Михаил Пореченков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Столбушинский скит посетил актер Михаил Пореченков

Фото Великолукской епархии

Михаил Пореченков приехал в скит, чтобы почтить память своего отца, который упокоен на территории обители. В Великолукской епархии отметили, в этот день паломничество в скит совершили реабилитируемые из нарко- и алкозависимых при храме Преподобного Серафима Вырицкого в деревне Пошитни, где встретили актера.

Помимо участия в литургии и экскурсии по святыням Столбушино, реабилитируемые смогли пообщаться с Михаилом Пореченковым и получить духовную поддержку.

Столбушинский скит посетил актер Михаил Пореченков

Фото Великолукской епархии

«Встреча прошла в очень тёплой и дружеской обстановке. Братья рассказали Михаилу о деятельности нашего фонда и жизни реабилитационного центра «Пошитни». Актёр искренне порадовался за ребят, поддержав их в выборе правильного, трезвого пути развития. Завершился этот памятный день доброй совместной трапезой с батюшкой и братией скита», – поделились по итогам поездки в реабилитационном центре.

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