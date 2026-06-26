Островский и Глубокский районы подписали соглашение о сотрудничество

Островский район Псковской области и Глубокский район Витебской области Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие прошло в рамках XIII Форума регионов России и Беларуси в Минске, сообщил в своем канале в национальном мессенджере МАХ глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.

По его словам, партнерство с Республикой Беларусь является важным и долгосрочным. В рамках соглашения стороны и дальше намерены развивать взаимодействие.

Дмитрий Быстров отметил, что округ будет сотрудничать с Глубокским районом в культурной, социально-экономической, туристической и образовательной сферах.

«Рады, что в дружественной Республике Беларусь у Островского округа есть надежные и давние партнеры!» – подчеркнул глава муниципального округа.

Он уточнил, что подписание состоялось в присутствии председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко и заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Натальи Якубицкой.