Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Островский и Глубокский районы подписали соглашение о сотрудничество

26 июня 2026 года, 17:35

Островский район Псковской области и Глубокский район Витебской области Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие прошло в рамках XIII Форума регионов России и Беларуси в Минске, сообщил в своем канале в национальном мессенджере МАХ глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.

Островский и Глубокский районы подписали соглашение о сотрудничество

Фото из соцсетей Дмитрия Быстрова

По его словам, партнерство с Республикой Беларусь является важным и долгосрочным. В рамках соглашения стороны и дальше намерены развивать взаимодействие.

Дмитрий Быстров отметил, что округ будет сотрудничать с Глубокским районом в культурной, социально-экономической, туристической и образовательной сферах.

«Рады, что в дружественной Республике Беларусь у Островского округа есть надежные и давние партнеры!» – подчеркнул глава муниципального округа.

Он уточнил, что подписание состоялось в присутствии председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко и заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Натальи Якубицкой.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами