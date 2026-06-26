Перенесшего две операции аистёнка Плюссу выпустили на волю

После реабилитации в «Доме белого аиста» в Гдовском районе на волю выпустили аистёнка Плюссу, получившего имя по месту рождения – в Плюсском районе. Об этом сообщается в группе Центра помощи аистам в социальной сети «ВКонтакте».

Летом прошлого года гнездо с двумя птенцами упало со столба из-за сильного дождя. Аистенок получил перелом ноги. Оба птенца были доставлены в Аистиный центр.

На следующий день хирург провел операцию: собрал ногу с использованием блокируемой пластины и хирургической спицы. К осени у аистенка появилась выраженная хромота. Оказалось, что пластина расшаталась. Требовалась её срочная замена. В октябре прошлого года Плюссе выполнили вторую операцию на ноге.

На данный момент конечность птицы полностью восстановилась.

Аистенка выпустили на волю 18 июня – в день съемок фильма про «Дом белого аиста». Сначала птица улетела, но на следующий день вернулась в открытым вольер.

«Летай, птичка! Радости свободы, добрых людей в пути и безопасных полётов! Живи, Плюсса! Этот аистёнок спасён, вылечен и отпущен на волю благодаря вам всем! Благодарим!» – подчеркнули специалисты Аистиного центра в Гдовском районе.