Ирина Гайдук: Избавиться от наркотической зависимости нельзя

Зависимость от наркотических веществ наступает с первой дозы. Об этом в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» сообщила педагог-валеолог, заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук.

По её словам, существует миф, что зависимость от наркотиков после первого раза не наступает. В это, к сожалению, верят и подростки, и молодые люди.

«Но все наркологи говорят противоположное. Причём это не просто зависимость, а зависимость химическая, токсичная и очень тяжёлая», – отметила Ирина Гайдук.

Педагог-валеолог предупредила, что от наркотической зависимости нельзя избавиться. Можно уйти в долгую ремиссию, заняв себя чем-то более безопасным.

Гость радиоэфира напомнила, что наркозависимость – это заболевание. Оно входит в перечень расстройств поведений и психических расстройств.

«Это не вредная привычка, а заболевание и заболевание это требует лечения у врача-нарколога. Но, как правило, зависимые не признают, что они зависимы, у них, как правило «всё хорошо», – заключила специалист Центра общественного здоровья.