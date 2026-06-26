В Псковской области определили победителей конкурсного отбора среди СОНКО

Десять социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области по итогам конкурсного отбора получат поддержку из регионального бюджета на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве молодежной политики региона.

Общая сумма субсидий составила 4 млн 338 тысячи 575 рублей.

«Проекты-победители направлены на сохранение культурного наследия народов России, укрепление межнациональных отношений и развитие патриотического воспитания», – поделились в областном министерстве молодежной политики.

АНО Социально-культурный центр «Троицкий» получит на реализацию проекта «Ольгин град: у истоков Святой Руси» 434 тысячи 400 рублей. 437 тысяч 500 рублей на реализации проекта «Летняя полевая археологическая школа «Горожане-2026» выделят АНО «Центр реализации культурных инициатив «Конвейер добрых дел». 432 тысячи 362 рубля пойдут на реализацию проекта «Цифровое Единство» от Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация фиджитал спорта Псковской области».

АНО «Центр сопровождения некоммерческих организаций Псковской области» получит на реализацию проекта «Псковский код: формула успешной интеграции» 435 тысяч 790 рублей. Псковскому региональному отделению Союза журналистов России выделят субсидию в 438 тысяч рублей на проект «Привет, Родная!». Столько же направят из бюджета региона на проект «Связь народов и поколений» от Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры».

436 тысяч 913 рублей выделят на реализацию проекта «Созвучие культур. Новая жизнь народных музыкальных инструментов» (АНО «Духовно-просветительский центр «Ручей»), 437 тысяч 503 рубля – на проект «Марш Знамени Победы» (АНО «Центр реализации творческих инициатив «Время творить»), 410 тысяч 685 рублей – на проект «Музыкально-литературная постановка «История Побед моими глазами» (Псковская областная организация Российского союза молодежи), 437 тысяч 422 рубля – на проект «Гимн России. Живое звучание Псковщины» (Псковская региональная общественная организация культуры и досуга «Псковский берег»).

«Поздравляем победителей и желаем успешной реализации проектов!» – подчеркнули в профильном министерстве, выступающим организатором конкурса.