Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Полистовском заповеднике беркут сломал фотоловушку

26 июня 2026 года, 15:54

В Полистовском заповеднике беркут сломал фотоловушку. Необычные кадры обнаружили во время экспедиции по проверке и установке оборудования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

В Полистовском заповеднике беркут сломал фотоловушку

Фото Полистовского заповедника

Беркут является одним из наиболее крупных орлов. Размах его крыльев может достигать двух метров. Этот редкий вид хищных птиц занесен в Красную книгу как России, так и Псковской области. На Северо-Западе беркуты обычно предпочитают селиться в труднодоступных местах – среди верховых болот и обширных лесов.

«Крупному хищнику необходимы большие охотничьи угодья, поэтому соседние пары обычно располагаются на значительном расстоянии друг от друга и избегают близости человека. Именно такие условия сохраняются на территории Полистовского заповедника, где беркуты встречаются круглый год и успешно выводят потомство», – отметили специалисты и уточнили, что беркуты медленно взрослеют и долго живут.

Встреча птицы с фотоловушкой закончилась поломкой. Хищник проявил неподдельный интерес к технической стороне фотомониторинга, атаковав и выведя фотоловушку из строя. Специалисты надеются, что прибор удастся отремонтировать. 

«Присутствие беркута считается важным показателем благополучия природных экосистем. Эти птицы чувствительны к беспокойству человека. Поэтому каждая встреча с беркутом подтверждает, что заповедные болота Полистовья остаются надёжным убежищем для редких видов и сохраняют свою дикую природу», – заключили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами