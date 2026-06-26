В Полистовском заповеднике беркут сломал фотоловушку. Необычные кадры обнаружили во время экспедиции по проверке и установке оборудования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Беркут является одним из наиболее крупных орлов. Размах его крыльев может достигать двух метров. Этот редкий вид хищных птиц занесен в Красную книгу как России, так и Псковской области. На Северо-Западе беркуты обычно предпочитают селиться в труднодоступных местах – среди верховых болот и обширных лесов.

«Крупному хищнику необходимы большие охотничьи угодья, поэтому соседние пары обычно располагаются на значительном расстоянии друг от друга и избегают близости человека. Именно такие условия сохраняются на территории Полистовского заповедника, где беркуты встречаются круглый год и успешно выводят потомство», – отметили специалисты и уточнили, что беркуты медленно взрослеют и долго живут.

Встреча птицы с фотоловушкой закончилась поломкой. Хищник проявил неподдельный интерес к технической стороне фотомониторинга, атаковав и выведя фотоловушку из строя. Специалисты надеются, что прибор удастся отремонтировать.

«Присутствие беркута считается важным показателем благополучия природных экосистем. Эти птицы чувствительны к беспокойству человека. Поэтому каждая встреча с беркутом подтверждает, что заповедные болота Полистовья остаются надёжным убежищем для редких видов и сохраняют свою дикую природу», – заключили в пресс-службе Полистовского заповедника.