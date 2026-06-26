Комментарии в публичных каналах начал тестировать мессенджер MAX

Комментарии в публичных каналах начал тестировать в национальном мессенджер MAX. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе VK.

Участие в тестировании приняли свыше 100 блогеров, авторов, политиков, военкоров и средств массовой информации. В их числе, телеведущая Юлия Высоцкая, инфлюенсер Валя Карнавал, спортблогер Алексей Столяров, военный эксперт Кирилл Федоров, медиа «Mash на спорте» и «РБК Стиль жизни», телеканал «Россия 1».

В течение нескольких неделю подключить себе комментарии смогут все авторы публичных каналов, позднее – приватных. Для этого им потрубуется активировать опцию «Комментарии», которую можно найти в настройках канала.

Оставлять комментарии в публичном канале сегодня могут все пользователи на устройствах Android, в десктопной и веб-версии. Авторы, в свою очередь, могут видеть число сообщений под постом и отвечать на комментарии подписчиков от лица канала.

«В июне количество публичных и приватных каналов в MAX превысило 9 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 400 миллионов подписчиков», – уточнили в VK.