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Общество

Названа предварительная дата 31-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

26 июня 2026 года, 15:40

Названа предварительная дата 31-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщает великолукское издание «Luki-News».

Названа предварительная дата 31-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Фото из Телеграм-канала «Воздухоплавание | Великие Луки»

Предварительно, 31-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 18 июня 2027 года. Решение приняли на заседании оргкомитета встречи.

Директором 31-й Международной встречи воздухоплавателей был назначен Владимир Орлов. Ранее он уже руководил подготовкой и проведением прошлых мероприятий.

Также в ходе заседания оргкомитета подвели итоги 30-й Международной встречи воздухоплавателей, которая состоялась в Великих Луках с 11 по 19 июня текущего года.

Организаторы встречи отметили высокий уровень подготовки мероприятия, а также поблагодарили всех волонтеров и участников за вклад в его проведение.

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