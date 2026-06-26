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Общество

Глава Пскова: Ни одна задача не остается без внимания коммунальщиков

26 июня 2026 года, 15:30

Работа коммунальных служб Пскова помогает сохранять комфорт и уют в городе в любое время года, сообщил в своем Телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Глава Пскова: Ни одна задача не остается без внимания коммунальщиков

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, специалисты каждый день трудятся, чтобы Псков оставался благоустроенным и чистым. Коммунальные службы выкапывают борщевик, косят траву, убирают мусор, подметают тротуары и улицы, обновляют и восстанавливают дорожные знаки, моют автобусные остановки и многое другие, уточнил Борис Елкин.

Глава Пскова: Ни одна задача не остается без внимания коммунальщиков

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Без внимания не остается ни одна задача. 

«Спасибо коммунальщикам за ответственный и непростой труд! Вместе мы делаем любимый город лучше!» – заявил глава Пскова.

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