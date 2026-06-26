Глава Пскова: Ни одна задача не остается без внимания коммунальщиков

Работа коммунальных служб Пскова помогает сохранять комфорт и уют в городе в любое время года, сообщил в своем Телеграм-канале глава города Борис Елкин.



По его словам, специалисты каждый день трудятся, чтобы Псков оставался благоустроенным и чистым. Коммунальные службы выкапывают борщевик, косят траву, убирают мусор, подметают тротуары и улицы, обновляют и восстанавливают дорожные знаки, моют автобусные остановки и многое другие, уточнил Борис Елкин.