Глава Пскова: Ни одна задача не остается без внимания коммунальщиков

Работа коммунальных служб Пскова помогает сохранять комфорт и уют в городе в любое время года, сообщил в своем Телеграм-канале глава города Борис Елкин.
Работа коммунальных служб Пскова помогает сохранять комфорт и уют в городе в любое время года, сообщил в своем Телеграм-канале глава города Борис Елкин.
По его словам, специалисты каждый день трудятся, чтобы Псков оставался благоустроенным и чистым. Коммунальные службы выкапывают борщевик, косят траву, убирают мусор, подметают тротуары и улицы, обновляют и восстанавливают дорожные знаки, моют автобусные остановки и многое другие, уточнил Борис Елкин.
Без внимания не остается ни одна задача.
«Спасибо коммунальщикам за ответственный и непростой труд! Вместе мы делаем любимый город лучше!» – заявил глава Пскова.