Участие в лагере «Курган Дружбы» в Беларуси принимают 57 школьников из Псковской области

Международный гражданско-патриотический лагерь «Курган Дружбы» проходит с 23 июня по 5 июля в Витебской области Беларуси. Среди участников, и делегация Псковской области, сообщил в своем канале в МАХ губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, в лагерь из Псковской области приехали 57 ребят. В их числе, исследователи, лидеры патриотических объединений, творческие активисты.

Михаил Ведерников отметил, что школьников ждет насыщенная программа, которая включает в себя спортивные и познавательные мероприятия, экскурсии, работу на интерактивных площадках, подготовку совместных проектов, посвященных общей истории двух стран и сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Губернатор уверен, что участие в международном проекте запомнится школьникам.

«Уверен, что для наших ребят эта поездка станет ярким опытом», – подчеркнул он.

Лагерь«Курган Дружбы» объединяет молодежь России и Беларуси, укрепляя межрегиональные связи и сохраняя общую историческую память, добавил глава региона.