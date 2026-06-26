Объектом Псковского музея-заповедника стали палаты Меншиковых

В оперативное управление Псковского музея-заповедника передали объект культурного наследия федерального значения «Палаты Меншиковых». Произошло это 16 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в учреждении культуры.
В оперативное управление Псковского музея-заповедника передали объект культурного наследия федерального значения «Палаты Меншиковых». Произошло это 16 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в учреждении культуры.
Теперь частью музея являются дом Яковлева и два дома Сутоцкого, расположенные на улице Советской, 50 в Пскове. Они входят в комплекс зданий на «Романовой горке», которая располагается на территории древнего Полонища. Объекты построены не позднее 1695 года, по имеющимся данным, Фомой Меншиковым. Последние годы памятник культуры находился в критическом состоянии: территория была запущена, здания отключены от отопления. Без должного ухода строения ветшали.
На данный момент специалисты музея проводят оценку масштабов разрушений для определения объема и стоимости первоочередных противоаварийных работ.
«В музее будет проведен ряд научно-методических советов, где мы постараемся решить непростую задачу: как наиболее рационально и правильно использовать объект. Конечно, такой памятник нуждается в экспозиционном раскрытии», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
Один из вариантов является создание музея под названием, например, «Побеждая время и обстоятельства», который будет рассказывать о людях-воинах, которые сделали все для сохранения материального наследия великой культуры русской нации.
«Памятники, пришедшие к нам из глубокой старины, меняли свой облик, что-то разрушалось. Задача музея – максимально приблизить здание к первоначальному замыслу автора, неизвестного нам зодчего. Это будет непросто, потребует больших денежных вложений, но, как гласит древняя китайская мудрость: путь в тысячу километров начинается с первого шага. <…>. Музей по мере сил будет делать всё возможное, чтобы этот памятник сохранить и достойно его представить», – подчеркнула генеральный директор учреждения культуры.
Псковский музей-заповедник планирует организовать на базе Палат Меншиковых общественное пространство, где будут собираться люди по интересам, проводиться лекции со специалистами. Туда в том числе могут перенести фонд археологии и соответствующую картотеку, которые на сегодняшний день располагаются в церкви Нового Вознесения. Для этого потребуется закупить специальное оборудование и приведение помещений в полное соответствие с современными требованиями к хранению фондов: безопасность, температурно-влажный режим.
«Псковский музей-заповедник выражает искреннюю благодарность Министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой, Департаменту музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры Российской Федерации, Губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и Главе города Пскова Борису Елкину за поддержку, конструктивный диалог и содействие в решении этого важного для сохранения истории региона вопроса», – подытожили в учреждении культуры.