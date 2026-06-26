Объектом Псковского музея-заповедника стали палаты Меншиковых

В оперативное управление Псковского музея-заповедника передали объект культурного наследия федерального значения «Палаты Меншиковых». Произошло это 16 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в учреждении культуры.

Теперь частью музея являются дом Яковлева и два дома Сутоцкого, расположенные на улице Советской, 50 в Пскове. Они входят в комплекс зданий на «Романовой горке», которая располагается на территории древнего Полонища. Объекты построены не позднее 1695 года, по имеющимся данным, Фомой Меншиковым. Последние годы памятник культуры находился в критическом состоянии: территория была запущена, здания отключены от отопления. Без должного ухода строения ветшали.

На данный момент специалисты музея проводят оценку масштабов разрушений для определения объема и стоимости первоочередных противоаварийных работ.

«В музее будет проведен ряд научно-методических советов, где мы постараемся решить непростую задачу: как наиболее рационально и правильно использовать объект. Конечно, такой памятник нуждается в экспозиционном раскрытии», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Один из вариантов является создание музея под названием, например, «Побеждая время и обстоятельства», который будет рассказывать о людях-воинах, которые сделали все для сохранения материального наследия великой культуры русской нации.