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Общество

Стенд Псковской области на Форуме регионов в Минске посетила Валентина Матвиенко

26 июня 2026 года, 12:20

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетила стенд Псковской области на XIII Форуме регионов Беларуси и России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Фонда инвестиционного развития.

Стенд Псковской области на Форуме регионов в Минске посетила Валентина Матвиенко

Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Стенд в том числе осмотрели делегации министерства промышленности и торговли России во главе со статс-секретарем, заместителем министра Романом Чекушовым и Витебского облисполкома во главе с председателем Александром Рогожником.

Министр экономразвития Псковской области Андрей Михеев представил экспозицию, отразившую туристический и промышленный потенциал региона. Делегации познакомились с производителями и продегустировали выпускаемую продукцию. По итогам визита гости отметили высокое качество образцов и широкую номенклатуру изделий. Валентину Матвиенко угостили себежским пряником с сыром брюност.

Организаторами участия Псковской области в форуме стали министерство сельского хозяйства и министерство экономического развития региона, центр «Мой бизнес», Фонд инвестиционного развития Псковской области и Центр поддержки экспорта.

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