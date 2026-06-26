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Общество / Здоровье

Еще 34 ребенка пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

26 июня 2026 года, 11:18

На прошлой неделе, с 15 по 21 июня, в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратился 121 человек, в том числе 34 ребенка. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Еще 34 ребенка пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

Фото Анастасии Куртеевой

«Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу», – поделились специалисты ведомства.

С начала сезона от укусов клещей пострадали 1 233 человека, в том числе 337 детей. Больше всего обращений поступило из Пскова и Великих Лук – 289 и 213 соответственно. Среди муниципальных округов «на лидерских позициях» находятся Невельский (73 случаев), Псковский (69 случаев) и Опочецкий (68 случаев) районы

Согласно данным на 22 июня, число обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона уменьшилось на 52%, в том числе несовершеннолетних – на 46,7%.

В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследовали 1 166 клещей, в том числе 144 – за неделю. 1 080 членистоногих были сняты с людей, а 86 – взяты их объектов окружающей среды.

Пораженность клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 27%, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,9%. «Диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза», – подчеркнули в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

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