Актер Юрий Решетников побывал в редакции газеты «Гдовская заря»

Актер театра и кино Юрий Решетников побывал в Гдовском районе и заглянул в редакцию местной районной газеты. Об этом сообщает «Гдовская заря».



Звездный гость приехал в муниципалитет вместе со своей супругой. Пара поделилась впечатлениями от Гдова и местных жителей, которые здесь проживают – Юрий Решетников с теплотой отметил гостеприимство гдовичей.