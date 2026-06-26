Актер Юрий Решетников побывал в редакции газеты «Гдовская заря»

Актер театра и кино Юрий Решетников побывал в Гдовском районе и заглянул в редакцию местной районной газеты. Об этом сообщает «Гдовская заря».
Актер театра и кино Юрий Решетников побывал в Гдовском районе и заглянул в редакцию местной районной газеты. Об этом сообщает «Гдовская заря».
Звездный гость приехал в муниципалитет вместе со своей супругой.
Пара поделилась впечатлениями от Гдова и местных жителей, которые здесь проживают – Юрий Решетников с теплотой отметил гостеприимство гдовичей.
Актер также поделился, что гостит в Гдовский район регулярно с 2023 года.
«На память о встрече с актёром у коллектива редакции осталось несколько фотографий и автограф с добрыми пожеланиями», – отметили в редакции.
Юрий Решетников известен своими ролями в сериалах «Ментовские войны 7», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург: Барон», «Улицы разбитых фонарей».