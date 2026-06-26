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Общество

Актер Юрий Решетников побывал в редакции газеты «Гдовская заря»

26 июня 2026 года, 10:57

Актер театра и кино Юрий Решетников побывал в Гдовском районе и заглянул в редакцию местной районной газеты. Об этом сообщает «Гдовская заря».

Актер Юрий Решетников побывал в редакции газеты «Гдовская заря»

Фото газеты «Гдовская заря»

Звездный гость приехал в муниципалитет вместе со своей супругой.

Пара поделилась впечатлениями от Гдова и местных жителей, которые здесь проживают – Юрий Решетников с теплотой отметил гостеприимство гдовичей.

Актер Юрий Решетников побывал в редакции газеты «Гдовская заря»

Фото газеты «Гдовская заря»

Актер также поделился, что гостит в Гдовский район регулярно с 2023 года.

«На память о встрече с актёром у коллектива редакции осталось несколько фотографий и автограф с добрыми пожеланиями», – отметили в редакции.

Юрий Решетников известен своими ролями в сериалах «Ментовские войны 7», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург: Барон», «Улицы разбитых фонарей».

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