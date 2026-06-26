29 уличных громкоговорителей установили вдоль набережной реки Великой в Пскове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил начальник Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

По его словам, в общей сложности планируется установить 34 инструмента общественной безопасности. 29 из них уже разместили вдоль набережной реки Великой. Уличные громкоговорители, как пояснил Виталий Рахманов, появились на столбах на участке от инсталляции «Россия начинается здесь» до Покровской башни.

Оставшиеся пять инструментов общественной безопасности в ближайшее время будут установлены у моста имени 50-летия Октября, а также на Золотой набережной.

«Эта система оповещения необходима в популярных прогулочных зонах, чтобы в случае любой нештатной ситуации мгновенно и гарантированно донести до жителей и гостей города информацию об угрозах, передать чёткие инструкции и помочь избежать паники. Безопасность складывается из таких технологических деталей, и мы делаем всё, чтобы общественные пространства Пскова были максимально защищёнными», – подчеркнул начальник «цифрового» управления.

Ранее в Пскове начали устанавливать кнопки экстренного вызова «112».