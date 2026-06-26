Федеральный этап ярмарки трудоустройства проходит в Псковской области

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит в муниципалитетах Псковской области сегодня, 26 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного центра занятости.

К мероприятию присоединились заводы оборонно-промышленного комплекса, промышленные предприятия, учреждения социальной сферы, аграрные компании и торговые сети. В числе крупных участников – «Псковагроинвест», «Псковвтормет», ПАО «АВАР», «Псков-Полимер», Великолукский машиностроительный завод, «Завод Реостат» и ЗАО «Завод электротехнического оборудования».

Также представлены школы, больницы и центры социального обслуживания.

Оборонные предприятия заинтересованы в электромонтажниках, сварщиках, слесарях, операторах станков с ЧПУ, фрезеровщиках и токарях, судостроители приглашают судокорпусников-ремонтников. Сельхозпроизводителям требуются обработчики птицы, экологи и зоотехники, «Псковвтормет» открыл вакансии программиста 1С и заместителя начальника производства. «Россети Северо-Запад» ищут машиниста бульдозера. Соцблок нуждается в педагогах, медсестрах, врачах и соцработниках.

На портале «Работа России» размещен топ-5 вакансий с доходом от 75 тысяч до 200 тысяч рублей – это программисты 1С, зоотехники и заместители начальников производств.

Главной площадкой ярмарки трудоустройства в Пскове стал спортивно-развлекательный парк «Простория» (Иркутский переулок, 2). Мероприятие стартовало в 10:00 и продлится до 14:00. В Великих Луках площадкой выступил кадровый центр «Работа России» на набережной Лейтенанта Шмидта, 10. Здесь мероприятие продлится до 17:00.

Также ярмарка охватила почти все муниципалитеты Псковской области: соискателей встретят в центрах занятости Усвят, Струг Красных, Себежа, Пыталово, Пушкинских Гор, Пустошки, Порхова, Плюссы, Печор, Палкино, Острова, Опочки, Новосокольников, Новоржева, Невеля, Локни, Куньи, Красногородска, Дно, Дедовичей, Гдова и Бежаниц.

Посетителей ждут быстрые собеседования, общение с работодателями, профориентационные консультации, мастер-классы, круглые столы, встречи клубов для участников СОВ и профтуры для школьников. Вход свободный. Время начала и наполнения программы на площадках в муниципалитетах могут различаться.