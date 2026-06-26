Zvonkiy – о концерте в Пскове: Споем вместе любимые песни

Певец Zvonkiy станет главным артистом Дня молодежи в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области. Артист выступит на главной сцене в Финском парке в субботу, 27 июня.

«Я еду к вам 27 июня на День молодежи со своим концертом. Обещаю подарить вам отличное настроение. Споем вместе любимые песни. Бросайте все свои дела и приходите 27 июня в Финский парк. Всех люблю. Всех жду», – поделился он.

Посетить мероприятие сможет любой желающий. Вход свободный.

«Будем ловить вайб, петь в один голос «Голоса» и отрываться на максимум. Такое точно нельзя пропустить! Увидимся на главной сцене», – отметили в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Мероприятие проводится в рамках реализации федеральной программы «Регион для молодых» президентского национального проекта «Молодежь и дети».