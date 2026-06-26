Новоржевскому району присвоили звание «Край партизанской славы». Ходатайства муниципалитетов по традиции рассмотрели накануне Дня партизан и подпольщиков, сообщил в своем канале в мессенджере МАХ губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, администрация Новоржевского района дважды подавала заявку – в 2024 и 2025 годах. Тогда комиссия рекомендовала муниципалитету доработать материалы.

В настоящее время все замечания учтены.

«Видим настойчивость и неравнодушное отношение жителей к сохранению памяти, активное участие в патриотических акциях и благоустройстве захоронений, в т.ч. с привлечением ТОС и молодёжи», – обратил внимание губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в ходе заседания глава округа Любовь Трифонова рассказала о партизанском движении на территории муниципалитета. В годы Великой Отечественной войны там действовали и диверсионные отряды, и крупные соединения – объяснялось это близостью к важным транспортным магистралям. В тяжелых боях погибли порядка 900 подпольщиков и партизан. Их имена увековечены.

«Ранее звание присвоено Дедовичскому, Себежскому, Невельскому, Новосокольническому, Струго-Красненскому, Гдовскому, Усвятскому и Бежаницкому районам. Новоржевский стал девятым», – подытожил глава региона.