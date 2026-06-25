На форум «Ростов» приглашают молодежь Псковской области

Псковичей приглашают поучаствовать во всероссийском молодежном образовательном форуме «Ростов» платформы «Росмолодежь.Форумы», сообщили «Псковской правде» в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.
Псковичей приглашают поучаствовать во всероссийском молодежном образовательном форуме «Ростов» платформы «Росмолодежь.Форумы», сообщили «Псковской правде» в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.
Площадка не первый год становится точкой притяжения для тех, кто знает, что село является местом силы, а аграрная отрасль – двигателем будущего России.
Мероприятие пройдет в Ростовской области с 6 по 10 сентября.
Участие в форуме «Ростов» примут 420 молодых людей из разных регионов России. Вместе они будут искать новые пути развития сельских территорий, делиться опытом, а также создавать проекты, которые в дальнейшем изменять жизнь людей на местах.
«Форум «Ростов» зарекомендовал себя как пространство для роста молодых лидеров, тех, кто не боится брать ответственность за развитие своей малой Родины. Здесь встречаются студенты, молодые специалисты аграрной сферы, активисты, предприниматели, представители культурных и добровольческих инициатив. Они объединяют усилия, чтобы создавать новые технологии для села и развивать агропромышленный комплекс», – отметили в Центре молодежи.
В этом году организаторы трансформируют концепцию форума – событие станет креативной площадкой для представителей различных целевых групп по разработке инструментов продвижения всероссийского конкурса «Я в Агро».
«Обновленные образовательные направления, создание единого сообщества победителей 1 сезона конкурса «Я в Агро», знакомство с экспертами агропромышленного комплекса и возможность масштабирования своих идей и инициатив, участия в стажировочных кампаниях и не только – и всё это на одном из самых заметных событий предстоящей осени», – уточнили в Центре.
Одним из ключевых событий станет конкурс Росмолодежь. Гранты. Регистрация продлится до 6 июля на платформе ФГАИС «МолодёжьРоссии»: clck.ru/3ULe5X.