На форум «Ростов» приглашают молодежь Псковской области

Псковичей приглашают поучаствовать во всероссийском молодежном образовательном форуме «Ростов» платформы «Росмолодежь.Форумы», сообщили «Псковской правде» в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Площадка не первый год становится точкой притяжения для тех, кто знает, что село является местом силы, а аграрная отрасль – двигателем будущего России.

Мероприятие пройдет в Ростовской области с 6 по 10 сентября.

Участие в форуме «Ростов» примут 420 молодых людей из разных регионов России. Вместе они будут искать новые пути развития сельских территорий, делиться опытом, а также создавать проекты, которые в дальнейшем изменять жизнь людей на местах.

«Форум «Ростов» зарекомендовал себя как пространство для роста молодых лидеров, тех, кто не боится брать ответственность за развитие своей малой Родины. Здесь встречаются студенты, молодые специалисты аграрной сферы, активисты, предприниматели, представители культурных и добровольческих инициатив. Они объединяют усилия, чтобы создавать новые технологии для села и развивать агропромышленный комплекс», – отметили в Центре молодежи.