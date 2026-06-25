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Общество

Работы на воинском мемориале Чертова Гора завершили в Пушкиногорском районе

25 июня 2026 года, 15:08

Работы на воинском мемориале Чертова Гора завершили в Пушкиногорском районе. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава округа Оксана Филиппова.

Работы на воинском мемориале Чертова Гора завершили в Пушкиногорском районе

Фото из соцсетей Оксаны Филипповой

В ходе работ подрядная организация, по её словам, очистила и укрепила мемориальную плиту, на которой был обновлен текст, а также центральную стелу.

«Произведена очистка ранее уложенной брусчатки и укладка новой по дорожке, ведущей к монументу», – прокомментировала глава Пушкиногорского района.

Работы на воинском мемориале Чертова Гора завершили в Пушкиногорском районе

Фото из соцсетей Оксаны Филипповой
Работы на воинском мемориале Чертова Гора завершили в Пушкиногорском районе

Фото из соцсетей Оксаны Филипповой

Специалисты также восстановили на памятниках имена погибших бойцов.

«После проведанных работ мемориал Чертова Гора, на территории которого покоятся тысячи освободителей нашего района от немецко-фашистских захватчиков, стал выглядеть более обновленно и благоустроенно», – добавила Оксана Филиппова.

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