Работы на воинском мемориале Чертова Гора завершили в Пушкиногорском районе. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава округа Оксана Филиппова.

В ходе работ подрядная организация, по её словам, очистила и укрепила мемориальную плиту, на которой был обновлен текст, а также центральную стелу.

«Произведена очистка ранее уложенной брусчатки и укладка новой по дорожке, ведущей к монументу», – прокомментировала глава Пушкиногорского района.