Работы на воинском мемориале Чертова Гора завершили в Пушкиногорском районе. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава округа Оксана Филиппова.
Работы на воинском мемориале Чертова Гора завершили в Пушкиногорском районе. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава округа Оксана Филиппова.
В ходе работ подрядная организация, по её словам, очистила и укрепила мемориальную плиту, на которой был обновлен текст, а также центральную стелу.
«Произведена очистка ранее уложенной брусчатки и укладка новой по дорожке, ведущей к монументу», – прокомментировала глава Пушкиногорского района.
Специалисты также восстановили на памятниках имена погибших бойцов.
«После проведанных работ мемориал Чертова Гора, на территории которого покоятся тысячи освободителей нашего района от немецко-фашистских захватчиков, стал выглядеть более обновленно и благоустроенно», – добавила Оксана Филиппова.