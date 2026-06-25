Участок дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы ремонтируют в Дновском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. Работы проводятся в рамках реализации президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
Протяженность участка составляет 3,3 км. Работы ведутся с 64-го по 67-й километр.
На данный момент дорожники проводят ремонт и замену водопропускных труб. Параллельно обновляются автобусные остановки. В рамках следующего этапа подрядчик займется фрезерованием старого покрытия, уложит два слоя асфальтобетона, отремонтирует съезды, восстановит обочины, нанесет разметку.
Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
«Автомобильная дорога соединяет населенные пункты с федеральной трассой Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков», – уточнили в министерстве.
Финансирование работ – свыше 80 млн рублей – ведется из федерального бюджета. Полностью отремонтировать участок дороги планируется в августе текущего года.