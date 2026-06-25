Участок дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы ремонтируют в Дновском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. Работы проводятся в рамках реализации президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».