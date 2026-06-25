Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Участок дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы ремонтируют в Дновском районе

25 июня 2026 года, 15:30

Участок дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы ремонтируют в Дновском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. Работы проводятся в рамках реализации президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Участок дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы ремонтируют в Дновском районе

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Протяженность участка составляет 3,3 км. Работы ведутся с 64-го по 67-й километр.

На данный момент дорожники проводят ремонт и замену водопропускных труб. Параллельно обновляются автобусные остановки. В рамках следующего этапа подрядчик займется фрезерованием старого покрытия, уложит два слоя асфальтобетона, отремонтирует съезды, восстановит обочины, нанесет разметку.

Участок дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы ремонтируют в Дновском районе

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

«Автомобильная дорога соединяет населенные пункты с федеральной трассой Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков», – уточнили в министерстве.

Финансирование работ – свыше 80 млн рублей – ведется из федерального бюджета. Полностью отремонтировать участок дороги планируется в августе текущего года.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами