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Общество

В Печорском районе менеджера ПВЗ осудили за присвоение заказов

25 июня 2026 года, 15:54

В Печорском округе менеджера пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов отправили на обязательные работы за присвоение товаров. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Печорском районе менеджера ПВЗ осудили за присвоение заказов

Фото: pxhere.com

Установлено, что менеджер пункта выдачи в Печорах присвоила вверенное ей для выдачи имущество – одежду, косметику и не только – на общую сумму более 8,8 тысяч рублей, не оплатив их. Для этого она оформила на рабочем месте отказы покупателей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному лицу).

Приговором суде жительнице Печор назначили наказание в виде обязательных работ.

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