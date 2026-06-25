В Печорском районе менеджера ПВЗ осудили за присвоение заказов

В Печорском округе менеджера пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов отправили на обязательные работы за присвоение товаров. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что менеджер пункта выдачи в Печорах присвоила вверенное ей для выдачи имущество – одежду, косметику и не только – на общую сумму более 8,8 тысяч рублей, не оплатив их. Для этого она оформила на рабочем месте отказы покупателей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному лицу).

Приговором суде жительнице Печор назначили наказание в виде обязательных работ.