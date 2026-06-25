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Общество

Почти 30 тысяч рублей готовы тратить псковичи на гендер-пати

25 июня 2026 года, 16:16

Почти 30 тысяч рублей готовы тратить будущие родители из Псковской области на гендер-пати. Об этом сообщает внешняя пресс-служба Авито по Северо-Западу.

Почти 30 тысяч рублей готовы тратить псковичи на гендер-пати

Фото: freepik.com

Средний чек будущих родителей за период планирования бюджета на праздник раскрытия пола ребенка составил 29 998 рублей. При этом 40% жителей Псковской области закладывают на гендер-пати в среднем от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

32% опрошенных рассказали, что выбирают торжество с участием семьи и друзей – обычно до 15 человек. 31% устраивают встречу исключительно с самыми близкими.

Ключевым драйвером популярности праздника раскрытия пола ребенка стал глубокий семейный смысл. Его в мероприятии видят 56% респондентов. Лишь по 6% опрошенных организуют его ради публикаций в социальных сетях, а также трендов.

Кроме того, почти каждый второй пскович уже бывал на гендер-пати или хотел бы его посетить в будущем, добавили во внешней пресс-службе Авито по Северо-Западу.

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