Бренды Псковской области представлены на форуме в Минске

Делегация Псковской области участвует в XIII Форуме регионов Беларуси и России, который проходит с 25 по 26 июня в Минске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерстве экономического развития региона. Одним из ключевых мероприятий стала выставка-ярмарка, где регион представит свои туристический потенциал, продукцию и инициативы в сфере приграничного сотрудничества.

В составе делегации – заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих, вошли министр экономического развития региона Андрей Михеев и глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.

Они поучаствуют в работе секции «Региональная политика – главный инструмент обеспечения устойчивого развития территорий Союзного государства». На форуме планируется подписание соглашение о приграничном сотрудничестве между Островским округом Псковской области и Глубокским районом Витебской области.

Регион также будет представлен на выставке-ярмарке, который пройдет в Минском международном выставочном центре. Экспозиция Псковской области объединит производителей продуктов питания, представителей туротрасли и ремесленников.

Свою продукцию привезли мастерская машинной вышивки и печати 8merch, швейная фабрика «Русслана», производитель улиток «Эскарго Дор», мясоперерабатывающее предприятие «Красное Знамя», сыроварни «Сырная лиса» и Сергея Сального, «Деревенский разносол», предприятие «Глобус Джус» с натуральными морсами и соками, компания «Красный город» с продукцией из клюквы, производители цукатов и мармелада «Псковские цукаты», завод ремесленного хлеба «Псковский каравай», кондитерский дом «Себежанка», семейная мастерская «Муськины подарки».

На выставке в том числе будет работать стенд Туристского информационного центра Псковской области, где гостям расскажут о возможностях для путешествий по региону.

Организаторами XIII Форума регионов Беларуси и России выступают Совет Федерации России и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь.