Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Автомобиль осужденного жителя Гдовского района передали в Минобороны РФ

25 июня 2026 года, 14:45

Автомобиль осужденного жителя Гдовского района передали в Минобороны РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в УФССП России по Псковской области.

Автомобиль осужденного жителя Гдовского района передали в Минобороны РФ

Фото предоставлено УФССП России по Псковской области

Исполнительное производство о конфискации автомобиля Opel Astra у жителя Гдовского района, осужденного за совершение преступления, находилось на исполнении в районном отделении судебных приставов. 

По решению суда транспортное средство подлежало обращению в собственность государства на основании пункта «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ.

Находившийся на хранении на территории внутреннего двора ОМВД России по Гдовскому район автомобиль изъяли и передали Министерству обороны РФ. Теперь машина будет использоваться в интересах выполнения задач, возложенных на ВС РФ.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами