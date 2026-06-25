Автомобиль осужденного жителя Гдовского района передали в Минобороны РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство о конфискации автомобиля Opel Astra у жителя Гдовского района, осужденного за совершение преступления, находилось на исполнении в районном отделении судебных приставов.

По решению суда транспортное средство подлежало обращению в собственность государства на основании пункта «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ.

Находившийся на хранении на территории внутреннего двора ОМВД России по Гдовскому район автомобиль изъяли и передали Министерству обороны РФ. Теперь машина будет использоваться в интересах выполнения задач, возложенных на ВС РФ.