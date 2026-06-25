Псковичам рассказали, как передать свое оружие на СВО

Жители Псковской области могут передать свое оружие на нужды специальной военной операции. Как это сделать, на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 25 июня, рассказал заместитель начальника регионального Управления Росгвардии – начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин.
Фото Управления Росгвардии по Псковской области
По его словам, заявление о желании передать гражданское оружие на нужды спецоперации можно через сайт Росгвардии. Рассмотрят его в течение двух дней.
Василий Софин ответил, что после этого с заявителем свяжутся и определятся, как будет происходить передача гражданского оружия.
Василий Софин
Фото: ПАИ
«Передача производится на площадке управления Росгвардии. У владельца оружия должно быть действующее разрешение на его владение, ношение и хранение и паспорт», – подчеркнул заместитель начальника Управления.
Гость медиацентра также сообщил, что жители Псковской области уже передали на нужды СВО 260 единиц личного оружия. Большая часть заявлений поступила онлайн.