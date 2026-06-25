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Общество

Псковичам рассказали, как передать свое оружие на СВО

25 июня 2026 года, 17:00

Жители Псковской области могут передать свое оружие на нужды специальной военной операции. Как это сделать, на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 25 июня, рассказал заместитель начальника регионального Управления Росгвардии – начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин.

Псковичам рассказали, как передать свое оружие на СВО

Фото Управления Росгвардии по Псковской области

По его словам, заявление о желании передать гражданское оружие на нужды спецоперации можно через сайт Росгвардии. Рассмотрят его в течение двух дней.

Василий Софин ответил, что после этого с заявителем свяжутся и определятся, как будет происходить передача гражданского оружия. 

Псковичам рассказали, как передать свое оружие на СВО
Василий Софин
Фото: ПАИ

«Передача производится на площадке управления Росгвардии. У владельца оружия должно быть действующее разрешение на его владение, ношение и хранение и паспорт», – подчеркнул заместитель начальника Управления.

Гость медиацентра также сообщил, что жители Псковской области уже передали на нужды СВО 260 единиц личного оружия. Большая часть заявлений поступила онлайн.

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