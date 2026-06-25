В Псковском музее-заповеднике представили новую икону

В Псковском музее-заповеднике в рамках сотрудничества с Новгородским музеем представили новую икону, сообщили «Псковской правде» в учреждении культуры.
В Псковском музее-заповеднике в рамках сотрудничества с Новгородским музеем представили новую икону, сообщили «Псковской правде» в учреждении культуры.
Икону «Святые Параскева Пятница, Варвара и Ульяна, с житием Варвары и Ульяны» (последняя треть XV века), происходящую из церкви святой Варвары в Пскове, посетители смогут увидеть в экспозиции «Живопись древнего Пскова».
Её появление в Псковском музее-заповеднике является результатом сотрудничества с Новгородским музеем-заповедником в рамках проекта «Обретенные святыни».
«Во время Великой Отечественной войны очень большое количество икон как из Новгорода, так и из Пскова было вывезено через Ригу в Германию. К огромному счастью, усилиями наших специалистов, искусствоведов и реставраторов, иконы вернулись в Советский Союз», – обратила свое внимание генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
Из-за нумерации, сделанной фашистами, в послевоенное время произошла путаница – Псковский музей-заповедник стал обладателем новгородских икон, а часть псковских попала в Новгород. Так они и остались закрепленными Музейным фондом.
«Будет справедливо, что самые значимые иконы хотя бы временно будут представлены на своей малой родине», – подчеркнула Светлана Мельникова.
В Псковский музей икона поступила до 1926 года. Во время Великой Отечественной войны её вывезли в Германию. После возвращения в страну она попала через Музейный фонд в собрание Новгородского музея. «Реставрирована Адольфом Овчинниковым в 1967-1987 годах в Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря», – подытожили в музее.