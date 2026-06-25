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Общество

На крупном энергоузле Псковской области обновят изоляцию и коммутационное оборудование

25 июня 2026 года, 14:24

На крупном энергоузле Псковской области обновят изоляцию и коммутационное оборудование. Работы по модернизации пройдут на магистральной подстанции 330 кВ, сообщили «Псковской правде» в филиале ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада.

На крупном энергоузле Псковской области обновят изоляцию и коммутационное оборудование

Фото филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада

Проведение ремонтных работ позволит повысить надежность электроснабжения Псковской области и снизить риски технологических нарушений.

Специалисты заменят 245 единиц выработавших нормативных срок службы опорно-стержневых изоляторов. Кроме того, будут отремонтированы пять комплектов разъединителей 330 Кв. Это оборудование играет важную роль в обеспечении безопасной коммутации электрических целей и локализации нештатных ситуаций.

«В ходе ремонта энергетики проведут обслуживание основных узлов и выполнят контроль эксплуатационных параметров коммутационных аппаратов», – прокомментировали в пресс-службе филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада.

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