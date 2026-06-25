Не смог молчать: пскович сообщил о знакомой, купившей наркотики

Жительницу Пскова осудили за незаконную покупку и хранение наркотика. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В январе женщина, находясь по месту жительства, заказала через интернет наркотик, чтобы употребить его вместе со своим знакомым. За «закладкой» отправился мужчина. После приискания запрещенного вещества наркопотребителя остановили сотрудники полиции. Тот добровольно выдал имевшийся при нем наркотик и дал признательные показания, изобличая свою знакомую в совершении преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 2 статьи 228 УКРФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере). Городской суд признал женщину виновной и назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

«Приговор суда вступил в законную силу», – подчеркнули в прокуратуре Пскова.