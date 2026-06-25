Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут по всей России 27 июня

25 июня 2026 года, 12:25

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, пройдут по всей России 27 июня. Свои проекты и программы с возможностями для молодых людей представят общественные организации, молодежные движения и ведущие российские компании.

Празднование пройдет в единой концепции «Мечта.Гордость.Единство». В тематических зонах фестиваля представят достижения России в сферах образования, науки, технологий, творчества, культуры, предпринимательства и не только.

Площадки станут «пространствами действий», где каждый сможет проявить себя и сделать осознанный шаг к командному или личному развитию. Зарегистрироваться можно на сайте Деньмолодёжи.рф и в чат-боте в Макс: https://max.ru/youthday_bot.

В Псковской области День молодежи отпразднуют во всех муниципалитетах.

Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут по всей России 27 июня

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут по всей России 27 июня

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут по всей России 27 июня

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут по всей России 27 июня

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут по всей России 27 июня

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут по всей России 27 июня

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут по всей России 27 июня

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут по всей России 27 июня

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области
Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут по всей России 27 июня

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

Основной площадкой фестиваля в Пскове станет Финский парк, где развернутся десять тематических зон: пространства «Гордость России», «Молодость России», «Единство России», «Мечта России», площадки различных общественных организаций, игровое пространство, пространства просвещения, инициатив, технологий и «Медиа».

Главным артистом вечера станет певец Zvonkiy.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами