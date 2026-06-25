Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут по всей России 27 июня

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, пройдут по всей России 27 июня. Свои проекты и программы с возможностями для молодых людей представят общественные организации, молодежные движения и ведущие российские компании.

Празднование пройдет в единой концепции «Мечта.Гордость.Единство». В тематических зонах фестиваля представят достижения России в сферах образования, науки, технологий, творчества, культуры, предпринимательства и не только.

Площадки станут «пространствами действий», где каждый сможет проявить себя и сделать осознанный шаг к командному или личному развитию. Зарегистрироваться можно на сайте Деньмолодёжи.рф и в чат-боте в Макс: https://max.ru/youthday_bot.

В Псковской области День молодежи отпразднуют во всех муниципалитетах.