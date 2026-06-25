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Общество

Соревнования по водному многоборью прошли в Пскове

25 июня 2026 года, 12:01

Соревнования по водному многоборью прошли в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Соревнования по водному многоборью прошли в Пскове

Фото ГУ МЧС России по Псковской области

Участие приняли поисково-спасательных отрядов Пскова, Великих Лук и Гдова аварийно-спасательной службы. Для них подготовили три этапа: «Прохождение дистанции на маломерном судне», «Спасение на воде» и «Водолазный».

Начальник Управления специальных программ Правительства Псковской области Юрий Грязнов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Артур Бугаев и руководитель Россоюзспаса Николай Сучков отметили высокий уровень подготовки соревнований и профессионализм псковских спасателей.

Соревнования по водному многоборью прошли в Пскове

Фото ГУ МЧС России по Псковской области

«По итогам прохождения всех этапов водного многоборья победителем стала команда поисково-спасательного отряда города Великие Луки, второе место заняла команда из Гдова, третье место заняли спасатели из Пскова», – подчеркнули в ведомстве.

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