Соревнования по водному многоборью прошли в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Участие приняли поисково-спасательных отрядов Пскова, Великих Лук и Гдова аварийно-спасательной службы. Для них подготовили три этапа: «Прохождение дистанции на маломерном судне», «Спасение на воде» и «Водолазный».

Начальник Управления специальных программ Правительства Псковской области Юрий Грязнов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Артур Бугаев и руководитель Россоюзспаса Николай Сучков отметили высокий уровень подготовки соревнований и профессионализм псковских спасателей.