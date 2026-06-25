Качество благоустройства пляжа в Великих Луках проверили депутаты от ЕР

Недочеты, выявленные на городском пляже после зимы, в Великих Луках. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

Качество проведенных работ проверили депутаты городской Думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина, а также заместителя начальника Управления ЖКХ администрации Великих Лук Надежда Васильева.

В ходе рейда находящиеся на пляже отдыхающие обратились к депутатам.

Великолучане рассказали, каким они видят благоустроенный пляж: урны должны быть закреплены, ямы засыпаны, свет перенесен на дорожку, сделан удобный вход в раздевалки. Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина, в свою очередь, пообещали, что просьбы граждан рассмотрят и постараются выполнить.