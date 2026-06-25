Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Качество благоустройства пляжа в Великих Луках проверили депутаты от ЕР

25 июня 2026 года, 10:08

Недочеты, выявленные на городском пляже после зимы, в Великих Луках. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

Качество благоустройства пляжа в Великих Луках проверили депутаты от ЕР

Фото: скрин видео газеты «Великолукская правда. Новости»

Качество проведенных работ проверили депутаты городской Думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина, а также заместителя начальника Управления ЖКХ администрации Великих Лук Надежда Васильева.

В ходе рейда находящиеся на пляже отдыхающие обратились к депутатам.

Великолучане рассказали, каким они видят благоустроенный пляж: урны должны быть закреплены, ямы засыпаны, свет перенесен на дорожку, сделан удобный вход в раздевалки. Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина, в свою очередь, пообещали, что просьбы граждан рассмотрят и постараются выполнить.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами