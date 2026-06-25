Псковская молодежь участвует во Всероссийской студенческой весне в Красноярске

Молодежь Псковской области представляет регион на XXXIV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования, сообщили «Псковской правде» в Центре молодежи и общественных инициатив региона. Масштабное творческое событие продлится с 24 по 29 июня.

«Российская студенческая весна» объединила 3600 участников из 85 регионов России. Псковскую область на фестивале представляют семь студентов ПсковГУ. Ребята выступят в трех направлениях: «Театральное», «Танцевальное» и «Вокальное».

«Конкурсные просмотры и образовательная программа пройдут с 25 по 27 июня, а 28 июня жюри подведёт итоги и назовёт победителей», – отметили в Центре молодежи.