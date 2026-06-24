Жителя Великих Лук осудят за убийство супруги, сообщили «Псковской правде» в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Согласно версии следствия, вечером 3 апреля супруги находились в квартире по месту жительства. В какой-то момент между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил женщину кулаками в область головы и туловища.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.